العربية_معرفة.. كل ما تريد معرفته عن رحلة الحج!

بثت "العربية" خلال شهر أغسطس ضمن سلسلة #العربية_معرفة عدة موضوعات عن #رحلة_الحج، ففي الشهر الأخير من كل عام هجري تستقبل مكة المكرمة الملايين ممن قدموا إليها لأداء الركن الخامس من الإسلام وسط تنظيم لا يستثني أي تفصيل من روحانية الفريضة وتحرك الحجاج.

الاستقبال

على مدى العقود أضيفت إجراءات لمن يريدون أداء فريضة الحج كتوزيع نسب الحجاج على الدول بنظام "ألف حاج لكل مليون نسمة"، وتحدد وزارة الحج والعمرة السعودية النسب بينما تحدد هيئات الحج في كل دولة حجاجها.

وبعد الحصول على تأشيراتهم يتوجه الحجاج إلى مكة وينتظر القادمون جوا استقبالا في صالة الحجاج في مطار الملك عبد العزيز في جدة. وصالة الحجاج لا تستخدم إلا في موسم الحج ومخصصة لاستقبال الأعداد الهائلة من زوار بيت الله الحرام بإجراءاتها الأمنية والطبية والسرعة في تنفيذ معاملات القادمين.

على خطى الرسول

الإحرام أول عمل يقوم به الحجاج قبل أدائهم فريضة الحج، وهو الدخول في المناسك بالامتناع عن المحرمات. ويحرم الحجاج عند أحد المواقيت الخمسة تحدد بناء على المنطقة التي يأتون منها.

ويتوجه الحجاج بعد ذلك إلى مكة المكرمة لأداء الفريضة على إحدى هيئات الحج، ولهم ثلاثة أنواع من الحج يمكن أن يؤدوا الفريضة خلالها أولها وأفضلها هو حج "التمتع" ثم حج "الإفراد" ثم "القارن".

تفاصيل أحكام الحج وأداء مناسكه رسخت في حجة الوداع للنبي الكريم الذي قال فيها "خذوا عني مناسككم".

روحانيا حج اليوم هو حج الماضي لكن السعودية أنجزت مشاريع من شأنها تنظيم العدد المتزايد وتسهيل أداء المناسك على حجاج بيت الله الحرام من أبرزها قطار المشاعر الذي ينقل الزوار بين المناسك بترتيبها، وجسر الجمرات حيث يؤدي الحجاج فريضة تعود إلى محاولة صد الشيطان النبي إبراهيم عن ذبح ابنه إسماعيل فرماه إبراهيم بسبع حصوات في نفس الأماكن التي يرمي فيها الحجاج الآن الجمرات.

ورغم اختلاف الثقافات والأعراق والأجناس والألوان في مكان واحد أثناء أداء المناسك إلا أنها تنصهر كلها لتمحى الاختلافات وتتوحد بالعبادة، لكن وراء المشاعر المقدسة ولبعض الحجاج ارتباط بعادات وتقاليد غريبة، ولكل جنسية أو منطقة تميز خاص.

خطة استثنائية

حول الحجاج لكن بعيدا عن أنظارهم منظومة ضخمة تحميهم وتؤمن راحتهم. فالسلطات الأمنية في موسم الحج يعملون وفق خطة تتطلب جهدا عظيما وتخطيطا دقيقا لا تستثني أي مساحة سيمر منها الزوار.

عملية أخرى أيضا معقدة ويصعب تخيلها تكمن في تنظيف وتطييب الحرم المكي الذي تبلغ مساحته مليون متر مربع وينظف على مدار الساعة وسط كثافة بشرية هائلة.

الكعبة والحج تاريخيا

تعددت الروايات عمن بنى البيت العتيق لأول مرة، فيما وثق القرآن الكريم دور النبي إبراهيم وابنه إسماعيل في رفع أساس البيت على أساس ما كان قبله امتثالاً للأمر الإلهي. فالشكل الحالي للكعبة ليس هو نفسه الذي تم على يد النبي إبراهيم، فقد مر البيت العتيق خلال عصور متعاقبة بظروف استدعت هدمه وإعادة بنائه من جديد.

لم تكن تأدية فريضة الحج في القدم أمرا هينا، بل كانت رحلة شديدة محفوفة بالمخاطر والمهالك، تتطلب مالا وجهدا يبلغ أضعاف ما يبذله الحاج في زمننا.

ووثَّقت كتب التاريخ رحلات الحجاج الأوائل من أوروبا وإفريقيا وآسيا في رحلات بحرية وبرية شاقة، كانت تستغرق شهوراً وسنوات حتى تصل مكة من إفريقيا وشرق آسيا وتركيا بحرا وبرا.

مصدر آخر يحكي تاريخ مكة المكرمة والمدينة والطريق إليهما ومنهما وهو "أدب الحج". أدبٌ أسست له رحلات الحج المتتابعة منذ قديم العصور وفي فترات تاريخية متعددة. فيض من المشاعر والمشاهدات توثقه عين حاج بكل ما في ذلك من معلومات مصورة ومرسومة ومكتوبة ومفردات اختفت من أقوالنا رغم وصفها لما يفعله الحجاج.

مفتاح البيت

جزء من تاريخ الكعبة لا يزال حاضرا اليوم. سدانة الكعبة هي مسؤولية الحفاظ على مفتاح بيت الله العتيق. واحتفظ بنو شيبة بسدانة الكعبة منذ ما قبل الإسلام ابتداء بقصي بن كلاب الذي أعادها لابنه عبد الدار ليبقى المفتاح له ولعقبه حتى يومنا هذا.

حج المستقبل

رغم التطور الذي شهدته خدمات الحج في السنوات الماضية ما زالت تنتظر الحجاج تطورات لتسهيل أداء الفريضة دون المس بروحانيتها.

وسيربط قطار الحرمين جدة بالمدينة ومكة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية مختصرا زمن سفر الحجاج.

هذا غير سعي السعودية إلى رفع الطاقة الاستيعابية لزوار بيت الله الحرام إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030، تماشياً مع أهداف رؤية 2030.

وترى الرؤية أيضا دخول التقنية إلى تجارب الحج عبر إعطاء الحجاج بطاقة ذكية تحمل بياناتهم وسوارا يعد أشواط الطواف وينبههم أثناء سعيهم عند وصولهم لمنطقة الهرولة بين الصفا والمروة، وسماعة أذن تذكرهم بأدعية الطواف وتقوم بالترجمة الفورية.