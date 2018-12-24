عرفت البشرية ابتكارات واختراعات عدة ومهمة غيَّرت من شكل الحياة.. أغلب #الاختراعات كانت وليدة محاولات فردية.

ولكن: ما أفضل اختراعات البشرية؟ سؤال تصعب الإجابة عنه.. آلاف الاختراعات شهدتها البشرية وغيرت فيها.. بعضها اندثر وبعضها باقٍ ولا بديل لها ولا يمكن الاستغناء عنها.

من الورق والقلم والعجلة والبوصلة قديماً إلى السيارة والطائرة والإنترنت والهاتف الذكي حديثاً، عالم من الاختراعات تبدأ باجتهادات فردية ومعامل خاصة، لتتحول إلى فرق جماعية ومراكز بحوث ومنظمات فكرية تتبنى الأفكار وتشكلها لتكون اختراعاً ذا فائدة عامة.

قرابة 750 ألف براءة اختراع تُمنح في مختلف أرجاء العالم كل عام، بحسب المنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo)، عدد كبير منها يحسن ما هو موجود ويكمل منتجاً متوفراً، حتى بات 26 أبريل/نيسان يوماً عالميا للملكية الفكرية في خطوة، تهدف إلى تشجيع الابتكار والإبداع.