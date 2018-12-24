كيف تطورت التكنولوجيا ليصبح الهاتف أساسيا في حياتنا

باتت #الهواتف_الذكية جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية وضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، لكن قبل عقدين من الزمن كانت الصورة مختلفة جداً. فكيف تطورت الهواتف الذكية منذ اختراع أول هاتف محمول في التسعينيات، لتصل إلى ما هي عليه اليوم؟

منذ أكثر من ربع قرن كانت هناك حاجة لمثل هذه الهواتف والكمبيوترات والمسجلات والكاميرات التي انقرضت في حياتنا اليومية لتجد منزلا جديدا لها في المتاحف أو المتاجر المخصصة لبيع التحف القديمة. فكيف تطورت #التكنولوجيا عبر السنوات، لتصبح كل هذه الأشياء في هاتف ذكي يتسع له الجيب؟

واليوم يصعب تخيّل الحياة من دون الهواتف الذكية التي تبقينا على تواصل مع الأصحاب وآخر مستجدات العمل وعناوين الأخبار بكبسة زر، لكن مع تسارع التطورات التكنولوجية لا شك أن الأجيال القادمة ستنظر إلى هذا الهاتف وكأنه، هو أيضا، تحفة من الماضي!