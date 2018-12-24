مدام كوري.. ضحية البحث العلمي

ماري كوري عالمة الفيزياء والكيمياء.. أول امرأة تحصل على جائزة نوبل، خدمت العلم وقدمت اكتشافات طبية مهمة ولكنها كانت ضحية تلك الأبحاث.

فمن بولندا إلى فرنسا.. درب شاق مشت عليه ماري كوري رغبة في العلم وشغفاً في الحصول عليه.

في مختبرات الفيزياء بجامعة السوربون، قامت ماري بعدة أبحاث على الأشعة المنبعثة من اليورانيوم، مكتشفة أن الأشعة المنبعثة تبقى ثابتة بغض النظر عن شكل الذرة. ماري وضعت فرضية مفادها أن الأشعة تنبعث من البنية الذرية للعنصر نفسه وليس من تفاعل بين الذرات.

أسست هذه النظرية المجال المعروف بـ"الفيزياء الذرية"، وأحدثت ماري مصطلحاً جديداً يُدعى "النشاط الإشعاعي" يصف ظاهرة الإشعاع الناجم عن الذرة.

ماري، التي تزوجت من الباحث الفرنسي "بيير كوري"، نجحت مع زوجها في اكتشاف عنصرين مشعين سماهما "البولونيوم" و"الراديوم" في العام 1898، ليحصل الزوجان في العام 1903 على جائزة نوبل في الفيزياء.

ماري كانت أول امرأة تحصل على جائزة نوبل، ولم تكتفِ بذلك بل حصلت عليها مرة أخرى هذه المرة في الكيمياء لتصبح الوحيدة التي حازت على جائزتي نوبل في مجالين مختلفين.

رحلة ماري العلمية قابلتها رحلة علاج طويلة.. Aplastic Anemia أحد أنواع فقر الدم عرقل مشوار ماري العلمي وفتك بصحتها.

مرض سببه التعرض الزائد للعناصر المشعة، وهو ما لم تكن تعلمه ماري لتغادر الحياة عن عمر ناهز الثامنة والخمسين متأثرة بإشعاع أبحاثها.