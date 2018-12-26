الصدفة والخطأ وراء أهم الاختراعات التي عرفتها البشرية

الصدفة وراء أهم الاختراعات.. عبارة كثيراً ما تردد في سجل عالم الاختراع وفي سير المخترعين.. الفضول والمحاولة والرغبة في البحث هي رموز قصص تحكي عن أهم الاختراعات وحتى أبسطها كانت الصدفة وراءها.

ليس ذلك فحسب حتى إن الخطأ كان في بعض الأحيان طريقاً لاكتشافها.. فالتقديرات تقول إن بين 30 و50% من الاكتشافات جاءت عن طريق الخطأ.

فالبنسلين هو أول مضاد حيوي عرفته البشرية.. روايات عدة وردت عن طريقة الوصول إليه. ألكسندر فلمنج Alexander Fleming لم يكن يعلم أن بقاءه الطويل لساعات داخل أحد مختبرات لندن، وظهور مادة العفن حول أطباق البكتريا المخبرية ستحدث ثورة عظيمة في عالم الطب.

وصدفة أخرى يُروى أنها كانت وراء اكتشاف الكيميائي ألفريد نوبل مادة الدينامايت عام 1833.

سقوط مادة النتروغليسرين على نشارة الخشب كانت شرارة اكتشاف الدينامايت الذي خدم الإنسان وساعده في حفر المناجم والأنفاق، قبل أن يتحول لاحقاً إلى أداة حرب ودمار، وتنبثق عنه فكرة جائزة "نوبل" التي كانت تكفيراً لاكتشاف استخدم خارج هدفه.