ثورة البرمجة.. سيدة أميركية مذهلة "ألهمتها" حشرة!

الولع بتفكيك الأشياء وإعادة تركيبها منذ الصغر كان بدء شرارة التفكير خارج الصندوق عند غريس هوبر المذهلة سيدة البرمجيات.

ذلك الفضول والكشف عن المستور جعلا منها سيدة البرمجيات وأم الكمبيوتر، وإليها يعزى ابتكار أول مترجم أوامر لتحويل لغة البرمجة إلى لغة يقرأها الكمبيوتر.

وتلك كانت ثورة في عالم الحاسوب وابتكاراً جعل عملية البرمجة أسرع بكثير.

غريس هوبر تعتبر أنه "في حال كان لديك فكرة ما ولكنك لست متأكداً من صلاحيتها، فلا تستأذن أحداً في تطبيقها ولكن طبِّقها مباشرة، فإن نجحت سيصفق لك، وإن فشلت فيمكنك دوماً أن تطلب المغفرة".

الحرب العالمية الثانية احتدمت ومن باب العمل التطوعي في البحرية الأميركية دخلت غريس هوبر إلى مختبر حسابات الهندسة والفيزياء التطبيقية بجامعة هارفارد.

وهناك بدأ التغيير، حيث كلفت ببرمجة النسخة الأولى من كمبيوتر مارك أول جهاز كمبيوتر تجاري في العالم.

التنقيح البرمجي أو الـ"debugging"، التعبير الرائج في عالم الحاسوب والدال على وجود مشكلة أو خطأ. تعبير كان وراءه وجود حشرة عالقة داخل جهاز حاسوب مارك الثاني الذي كانت تعمل عليه غريس.

غريس أزالت الخطأ والحشرة ونجحت في برمجة ثلاثة أجيال من كمبيوتر مارك.