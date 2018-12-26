حلم الطيران الذي طالما راود الإنسان وقصة اختراع الطائرة

التحليق رغبة راودت الإنسان منذ آلاف السنين، فحلم الطيران حلم لا حدود له.

رسوم وخرائط لحضارات تاريخية وشعوب قديمة تكشف محاولات الإنسان الأول للطيران.

سماء قرطبة كانت مسرحاً لأول محاولة طيران في التاريخ. الأندلسي عباس بن فرناس وبجناحين كالطير، حلق وطار لثوانٍ ولكن محاولته انتهت بلا نجاح.

انقضى القرن التاسع وحلم الطيران باقٍ ولم يتوقف.. من الشرق إلى الغرب.. محاولات هنا وهناك الواحدة تلو الأخرى.. وتصاميم لآليات قد تجعل من ذلك الحلم حقيقة.

العام 1903 تاريخ لا تنساه البشرية.. تاريخ الطيران.. الأخوان أورفيل Orville وويلبور Wilbur رايت Wright brothers الأميركيان ينجحان في تحقيق الحلم.. الإنسان بات قادراً على الطيران بجسم موصل بأجنجة ومزود بمحرك.. إنها "الطائرة".

وعلى مدى 100 عام تطورت الطائرات وتنوعت أحجامها ومهامها.. وجه جديد للحياة.

وبات الطيران قطاعاً رئيسياً وحيوياً ومكوناً استراتيجياً داعماً للنمو الاقتصادي، ولم تعد المسافة عائقاً فالبعيد بات قريباً.