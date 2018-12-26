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مصر.. حاضنات التكنولوجيا ترعى أفكار المبتكرين

المصدر: دبي - قناة العربية
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تدريجياً يزداد الاهتمام بالاختراعات والمبتكرين في مصر، ليتخذ الدعم شكلاً عملياً، يتم هذا من خلال برامج مثل الحاضنات التكنولوجية، التي ترعى الأفكار حتى تخرج للسوق كمنتج نهائي، المظلة لهذه الأمور في مصر هي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

آلافٌ من المخترعين والمبتكرين تمتلئ بهم مصر، لديهم الأفكارُ ولكن يشكون من قلةِ التمويل، وهو ما تحاول الحاضنات التكنولوجية المدعومة من الدولة والجمعيات الأهلية والجهات المانحة التغلب عليه، ولكن قبل ذلك يحتاج المبتكرون أن يسألوا أنفسهم هذا السؤال.

"هل الفكرة موجودة في السوق أم لا؟ قابلة للتنفيذ أم لا؟

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