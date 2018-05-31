اللعبة الجميلة تحول أبطالها لمنتج دعائي يدر ذهبا

مع تحول اللعبة الشعبية الأولى إلى ميادين الترويج والتسويق، بات اللاعب سفيراً فوق العادة وسلعة قيمة.

وتصبح السلعة كاللاعب، تحتوي على الجودة والشخصية والتميز.. دجاجة تبيض ذهباً.

لا ينظر خبراء اللعبة إلى #ديفيد_بيكهام على أنه لاعب كرة قدم استثنائي، فتفرده ينبع من عالم الأزياء أكثر منه من ملاعب كرة القدم رغم تميزه في الضربات الحرة... فهو يرمز للأناقة ولكل ما يتعلق بالرخاء والجودة العالية.

ويحظى بيكهام بصفقة دعائية في كرة قدم، يتمثل في عقد مدى الحياة مع أديداس بقيمة 160 مليون دولار.

يليه #كريستيانو_رونالدو الذي أبرم صفقة مع نايكي لخمس سنوات بقيمة تتجاوز 105 ملايين دولار. ثم اللاعب الآتي من كوكب المعجزات الكروية، #ليونيل_ميسي مع أديداس بصفقة 140 مليون دولار لـ 7 سنوات.

العلاقة الاقتصادية هذه لا تأتي مجاناً وبلا مخاطر، فالنجوم يواجهون فضائح أحياناً داخل الملعب وخارجه، مؤثرين سلباً على شركائهم التجاريين الذين لا يريدون الارتباط السلبي فينهون العلاقة.