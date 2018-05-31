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دهن الوجه وقمصان المنتخبات.. طقوس مونديالية راسخة

المصدر: دبي - قناة العربية
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قبل أن تشعل أقدام اللاعبين حمى المونديال، يفتتح المشجعون وعشاق اللعبة الحدث باكراً.. طقوس وعادات.. نصب أعلام المنتخبات المشاركة.. التهافت على شراء قمصان الفرق.. وتنفق الأموال يمنة ويسرة، لكن حصة الأسد في الإنفاق تذهب إلى سلة المشروبات والطعام.

فلا يوجد حدث رياضي يوازي أجواء المونديال.. كل أربع سنوات تظهر طقوس نحتفظ بها للعبة الجميلة.

دهن الوجه ورفع الأعلام وارتداء قمصان المنتخبات ومشاهدة المباريات مع أصدقائنا.. عادات مونديالية راسخة.

البعض ينظم حفلات في منازلهم، تحول غرفة الجلوس إلى مدرج، ومن يريد جواً كرنفالياً يقصد المقاهي والمطاعم والنوادي التي تنصب شاشات عملاقة.

معظم متابعي مونديال روسيا، 65% منهم تحديداً، سيشاهدون المباريات من منازلهم حسب استطلاع رأي.

أما العلامات التجارية فتستغل حمى المونديال للترويج لمنتجاتها.

مؤسسات ترويجية كشفت أن متابع كرة القدم ينفق أكثر أثناء المونديال، والنصيب الأكبر يذهب على الوجبات السريعة والمشروبات.

وحسب استطلاع رأي بريطاني، يميل مشاهد المونديال إلى شراء منتجات جديدة ما يدفع بالشركات إلى تقديم عروض تسويقية في شهر البطولة.

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