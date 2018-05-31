محمد صلاح.. ماذا يأكل الفرعون؟

نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح يدخل كأس العالم في روسيا وفي جعبته الكثير من الأرقام القياسية والألقاب خلال الموسم المنصرم.

أفضل لاعب في إفريقيا.. أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.. هداف الدوري الإنجليزي.. أفضل لاعب في أكثر من جولة بدوري أبطال أوروبا.. كلها ألقاب استحقها اللاعب المصري بعد عام كروي أكثر من رائع.

"أبو مكة" انفجر مع فريقه الإنجليزي ليفربول خلال الموسم الماضي مسجلاً 44 هدفاً خلال 51 مباراة.

ولم يقصر الفرعون المصري على مستوى المنتخبات، وسجل خلال مسيرته 32 هدفاً خلال مشاركاته المختلفة.

أهدافه حسمت صعود منتخب بلاده لنهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 28 عاماً.

هذه الأرقام الكبيرة لابد أن وراءها التزاما وعملا متفانيا. نجم ليفربول الإنجليزي يسير على برنامج ثابت يشمل الاستيقاظ مبكراً وتأدية التدريبات المنفردة في الجيم، وكذلك التدليك، ومن ثم الانضمام للتدريبات الجماعية في الملعب.

أما بالنسبة إلى حميته الغذائية فسبق وكشف في حوار تلفزيوني أنه يتناول 4 وجبات يومياً، ففي الصباح يتناول السلمون والبيض وعصير البرتقال والأفوكادو. أما وجبة الغداء فمعظمها أكل مسلوق.

أفضل لاعب في القارة الإفريقية يخصص وقتا من يومه لقراءة الكتب الخاصة بعلم النفس ومشاهدة الفيديوهات التحفيزية، كما يلجأ إلى ألعاب الفيديو كنوع من الترفيه.