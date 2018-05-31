الفيفا.. ماذا يخفي في قلعة زيوريخ؟

بينما كان الفيفا يحرق الأدلة ويدفن الوثائق في قلعته في #زيوريخ كانت أولى شرارة الحرائق تشب في أميركا اللاتينية. قص الـ #FBI شريط تحقيقات في فساد عمره ثلاثة عقود.

غسيل أموال واختلاس واحتيال إلكتروني غيض من فيض التهم التي وجهها الـFBI لعشرات المتورطين، جميعهم مسؤولون أو على علاقة بكونكاكاف - اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي وكونميبول- اتحاد أميركا الجنوبية.

شارلز بلايزر الأمين العام السابق للكونكاكاف تحول إلى مخبر كشف النقاب عن فساد وصل إلى مكاتب رؤساء دول ورشاوى تتعلق باستضافة المونديال، وأرصدة خارجية وشركات تعمل كواجهة.

#مونديال_قطر لم يستثن من شبهات الفساد ورائحة الرشى.

تحقيقات كشفت أن دولا صوتت لقطر بسبب مصالحها الاقتصادية. وواجهت قطر اتهامات باستخدام أكاديميتها الرياضية كأداة نفوذ، عارضة على دول جلب مواهبها الكروية مقابل التصويت لصالح ملف الدوحة.

شاهد في #قضية_فساد فيفا أكد أن نائب رئيس #بلاتر جوليو جروندونا قبل بمليون دولار للتصويت لقطر.

تهمة أخرى لاحقت مسؤولين قطريين في قضية الأمين العام السابق للفيفا جيروم فالكه وشبهات بتلقيه من رئيس نادي باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي هدايا قيمة بينها فيلا في جزيرة صقلية الخلابة.