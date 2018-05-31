لا شيء يعلو على الفيفا

#مونديال جنوب أفريقيا 2010

يوم الأربعاء شابان من زيمبابواي يسرقان ممتلكات صحافيين أجانب.

يوم الخميس اعتقلوا.

يوم الجمعة حكم عليهما بالسجن 15 عاما.

هذا أحد السنياريوهات المعارضة لحق محاكمة عادلة والأعراف القانونية في #مونديال_جنوب_أفريقيا 2010 .

هذه محاكم فيفا لكأس العالم .

حرصا على إصلاح صورتها المفعمة بالجريمة إثر ضغوط من الفيفا وافقت جنوب أفريقيا على إنشاء 56 محكمة لـ #كأس_العالم .

الإجراءات القانونية فيها تضاهي سرعة ضربة القاضي لمطرقته.

في محاكم كأس العالم الجرائم البسيطة تحولت إلى جنائية عوقبت بقسوة تتجاوز طبيعة التهمة، ما يشكل تأكيدا على الثمن المستعدة الدول لتقديمه من أجل استرضاء الفيفا وشركائها التجاريين.

ضغط الفيفا ونفوذها بلغا حد عصيان قوانين الدول المستضيفة، فمنعت #البرازيل الكحول في ملاعبها عقب أعمال شغب وحوادث أسفرت عن ضحايا.

لكن الفيفا عاد وأجبر البرازيل على بيع الكحول في المباريات أثناء المونديال وكانت الكحول متوفرة حصريا من أحد أكبر رعاة #فيفا.