5 أنواع من الفوبيا تعرف عليها.. هل تعاني من أحدها؟

عندك رحلة عمل، فتحزم حقائبك وتستقل على عجلة سيارة أجرة إلى المطار.

تكمل إجراءات الرحلة وتتجه نحو طائرتك... سيناريو عادي لمعظم الناس ولا غريب فيه، لكن لأقلية معينة.. هذا السيناريو ليس إلا كابوسا.

تتسارع دقات القلب وتضيق النفس. يتعرق الجلد، ويجف الريق، وتتدفق الأفكار المخيفة، وتستعيد الذاكرة أسوأ تجربة والأكثر خوفا، فتستيقظ حاجة ملحة بالهروب وسريعا.

هذه هي تجربة #الفوبيا أو #الرهاب الذي يعاني 8.7% من سكان العالم من نوع منه على الأقل.

من الطبيعي أن يخاف المرء مما يعتبره تهديدا.. لكن الفوبيا هي الخوف الشديد وفي بعض الأحيان غير المبرر من شيء ما أو من موقف معين، الأمر الذي يؤدي إلى تجنب أو محاولة تجنب التجربة برمتها.

الفوبيا تنقسم إلى 5 أنواع وفق التصنيف الطبي لمؤسسات الصحة النفسية:

#الخوف_من_حيوانات أو حشرات معينة.

الخوف من البيئة الطبيعية، كالمرتفعات أو المياه.

الخوف من مواقف معينة كالأماكن المزدحمة والطائرات.

#الخوف_من_الدماء والإصابات والحقن.

ثم بقية المخاوف التي تشمل الاختناق والتقيؤ وغيرهما.

وتختلف الفوبيا عن القلق المزمن، إذ تتعلق الفوبيا بالخوف من شيء معين. لكن من يعاني من #القلق_المزمن مرجح بأن يصبح لديه فوبيا.

إصابة الدماغ والإدمان على الكحول والمخدرات والاكتئاب قد تطور فوبيا. كما أن العمر والوضع الاجتماعي والاقتصادي والجنس له علاقات بفوبيات معينة. فالنساء أكثر عرضة للإصابة بفوبيا حيوانية.

والأطفال أو الأشخاص ذو الوضع الاقتصادي المتدني أكثر عرضة للإصابة بفوبيا اجتماعية. أما الرجال فيشكلون أغلبية أولئك الذين يعانون من فوبيا من الطبيب.