"العربية معرفة".. أرقام مثيرة عن المصابين بالفوبيا

يصعب تحديد عدد الأشخاص الذين يعانون من #فوبيا معينة، لأن قليلا منهم يلجؤون إلى طبيب نفسي.

لكن أرقاماً غير رسمية تشير إلى أن ما بين 15 في المئة وعشرين في المئة من سكان العالم سيعانون من فوبيا ما في مرحلة ما من حياتهم.

يعاني ما بين 6 في المئة وثمانية في المئة من سكان #الولايات_المتحدة من الفوبيا سنوياً، وبين 2 في المئة و4 في المئة من سكان آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية.

وتصيب الفوبيا الاجتماعية نحو 7 في المئة من سكان الولايات المتحدة لكن النسبة أقل لبقية العالم ولا تتجاوز اثنين.

وفيما يخص توقيت ظهور المخاوف، يقول متخصصون إن معظم حالات الفوبيا تظهر بين أعمار العشر سنوات والسبعة عشر سنة.

اللافت أن 23% فقط ممن يعانون الفوبيا يلجؤون إلى متخصص.

ويرجح مجموعة من الإحصائيين الأميركيين أن تسعين في المئة من مخاوف الأشخاص تتعلق بقضايا غير خطيرة، وأن 60 في المئة من المخاوف لن تحصل لصاحبها. وثمانية وثمانين في المئة من المخاوف من #الأمراض والصحة لن تحصل أيضاً.