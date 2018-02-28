هل تعلم ما هي أهم أعراض الفوبيا؟

تتراوح #أعراض_الفوبيا بين الخفيفة والحادة، وفي أشد الحالات تستطيع خنقك وشل حركتك.

وللفوبيا أعراض كثيرة، بعضها نفسية وأخرى جسدية.

من الناحية النفسية، تشعر #الفوبيا الشخص بأنه فاقد للسيطرة على كل ما حوله، ومعها شعور بالفزع، وازدياد الإحساس بالخوف من الإغماء والموت.

أما جسديا، فتشمل أعراض الفوبيا الملحوظة تسارع القلب وضيق التنفس وجفاف الريق، وقد تصاحبها آلام في المعدة وغثيان وألم في الصدر يصحبه شعور بالاختناق، فضلا عن ارتفاع ضغط الدم والارتعاش والتعرق.

وتكاد الفوبيا في أشد حالاتها تشل حياة الشخص الاجتماعية، فالرعب من مواجهة المخاوف قد يلزم الشخص في منزله ويبعده عن التواصل الاجتماعي والعاطفي.

وتغذي هذه العزلة الشعور بالوحدة التي تفتح الباب أمام الاكتئاب والشعور بالعجز أمام تحديات الحياة.