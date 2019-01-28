أسواق "اشتغلت" في غير مهنتها.. ليست للبيع والشراء فقط!

تعكس الأسواق صورة المدن وأهلها، ودورها لا يقتصر على التبادل التجاري فحسب بل تعكس ثقافات الشعوب واهتماماتهم.

ففيها يلتقي السكان وترصد حياتهم، ما بين بيع وشراء وتواصل اجتماعي وهي مرآة المدن وروحها.

وكانت الأسواق قديماً تنقسم إلى قسمين: أسواق ثابتة في المدن والقرى وأخرى موسمية تقام في مواسم وأماكن معينة.

وفي الوقت الذي كان التجار يصفّون أكياس الحبوب وكراتين التمور وينشرون أقمشة الحرير وخيوط الصوف، كان الشعراء يرتادون الأسواق ليختاروا ساحاتها منبراً لنثر أبياتهم الشعرية وإلقاء الخطب.

ومن أشهر أسواق العرب القديمة سوق عكاظ، الذي يعد أحد أشهر أسواق العرب القديمة بين مكة والطائف.

عكاظ السوق الموسمي كان وجهة الشعراء والفصحاء وكان له الدور البارز في تقارب القبائل العربية وتمازجها.



وفي اليمن سوق صنعاء من أقدم الأسواق في الجزيرة العربية، كان رواده من التجار العرب والفرس والأحباش، وكان معروفا ببيع الأصباغ والبارود والزعفران.

وفي بلاد العراق، سوق المِرْبَد قرب البصرة.. سوق تحول من بيع الإبل إلى وجهة للتجار لعرض تجارتهم وأشعارهم.

وبينما تبقى هذه الأسواق التاريخية دلالة على تنوع دور الأسواق ـ بعيدا عن عملية البيع والشراء فحسب ـ نجد اليوم صوراً ومنافع متعددة للأسواق حملت طابعا جديداً منوعاً ما بين التجارة والمتعة والترفيه.