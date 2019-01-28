أسواق مراكش الشعبية وجهة الملايين من السياح سنويا

بين أزقة الأحياء القديمة في #مراكش تمازجت أصوات الباعة مع الموسيقى المغربية.. إنها منطقة الأسواق الشعبية، حيث المتاجر الصغيرة والبضائع المحلية المتناثرة بألوانها الزاهية.

على طول #الأزقة الملتوية شمال منطقة جامع الفنا تنتشر دكاكين سوق المدينة أحد أهم أسواق مراكش الشعبية.

هناك تتنوع اهتمامات المتسوقين ومشترياتهم ما بين شراء السجاد والجلود والسيراميك والتحف.

كما تنتشر ورش الحرفيين بين جنبات #الأسواق_الشعبية.. أكثر من ألفين وستمئة حرفي مغاربي يعرضون صناعاتهم من الفخار والسلال والمنسوجات المطرزة والأحذية التقليدية الملونة. حتى تم تخصيص كل منطقة حسب الحرفة التقليدية.

من سوق العطارين والدباغيين إلى سوق السمارين والقصابين هي صورة خاصة عرفت بها الأسواق الشعبية في مراكش.. أسواق يزوزرها الملايين سنويا حتى باتت مزارا سياحيا شهيرا وطابعا خاصا عرفت به المدينة الحمراء.