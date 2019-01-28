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كيف تغيرت عادات التسوق عند المصريين؟

المصدر: القاهرة - أحمد بجاتو
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تسبب ارتفاع الأسعار في مصر في حالة من الركود في عملية البيع والشراء خاصة بعد تحرير سعر الصرف، ما ساهم في تغيير عادات التسوق لدى الكثير من المصريين، وكذلك ارتفاع أسهم الأسواق الشعبية مقارنة بالمراكز التجارية.

"العربية" زارت أحد المراكز التجارية وسوق شعبي لرصد ما طرأ من تغير على عادات التسوق لدى المصريين.

فقد أصاب حركة البيع والشراء ركود واضح شعر به الجميع خاصة في المراكز التجارية والمحال الكبرى.

حتى الزبائن تغيرت عاداتهم الشرائية بصورة واضحة.

فالبعض في هذه الأيام بات لا يفضل التسوق في المراكز التجارية بعد أن دفعهم غلو الأسعار للتوجه للأسواق الشعبية.

وكالة البلح، السوق الشعبي الشهير، هو المستفيدُ الأكبر حيث بات الوجهة المفضلة للكثيرين.

وتبقى حالة الشد والجذب بين بائع يريد ربحا معقولاً ومشتر يحاول الحصول على مبتغاه بسعر مناسب.

كلمات دالّة

#عادات التسوق, #العربية معرفة
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