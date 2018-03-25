تعرف على SIMON.. أول عهد بالهواتف الذكية

عالم في الجيب.. تعريف مبسط لأجهزة غيرت طريقة عملنا وتواصلنا وحياتنا.

ففي العام 1992 كانSIMON أول عهد لما يسمى بالهواتف الذكية.

SIMON أرسل رسائل فاكس وحمل جدول مواعيد وآلة حاسبة وساعة ومواصفات كثيرة ميزته عن الهواتف الخليوية التي كانت في ذلك الوقت مجرد هواتف لا تحتاج إلى خط أرضي.

SIMON لم يدفع الهواتف الذكية إلى الواجهة، ففي ذلك الوقت كانت عبارة عن سلعة رفاهية، فما بالك بالهواتف الذكية.

أجهزة كثيرة ظهرت بعدSIMON ، وبحلول أوائل القرن الحالي بدأ الهاتف الذكي يتطور ليصبح في متناول أكثر من مليار إنسان.

منتجو الأجهزة الذكية لم يحددوا ما يفرقها عن غيرها، لكن مواصفات الهاتف ليكون ذكياً باتت محددة بسلسلة مواصفات:

أن يكون قادراً على الاتصال بشبكة الإنترنت ومزوداً ببرمجية تصفح، إضافة إلى القدرة على الاتصال غير اللاسلكي بأجهزة أخرى BLUETOOTH.

كما يجب أن يكون مجهزاً لتحميل حساب بريد إلكتروني مع لوحة مفاتيح.

علاوة على القدرة على تحميل وتشغيل تطبيقات وبرمجيات متعددة في آن واحد ويدعم تطبيقات الطرف الثالث.

وعلى الجهاز الذكي أن يضم ذاكرة داخلية وشاشة تعمل باللمس.