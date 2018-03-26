بالعام 1876 كانت ولادة الهاتف.. وفي 1973 ظهر أول محمول

في مكتب متواضع، لدى مهندس طموح ومبتكر اسكتلندي، اسمه غراهام بيل، وفي العام 1876 ولد #الهاتف، الذي سيغير مفهوم الاتصال عبر العالم. اختراع #غراهام_بيل للهاتف، يشكك فيه العديد من المؤرخين، ويعزى الفضل فيه إلى الإيطالي أنطونيو ميوتشي.. بكل الأحوال حين بدأ الهاتف أولى حقباته لم يكن ذكياً.

بدأ كأداة تواصل طموحة في مكتب اليكساندر غراهام بيل عام 1876 الذي نجح بالاتصال بمساعده الذي كان في غرفة ملاصقة.

لم يتوقع حينها أبداً أن يتطور الهاتف إلى شبكة اتصال عالمية، توسعت الشبكة ومعها عالم الإمكانيات والاحتمالات. وفي سنة 1973، ظهر أول هاتف محمول، لكنه لم يدخل السوق حتى الثمانينيات بسعر يوازي 10 آلاف دولارات اليوم، وكان حكراً على رجال الأعمال والسياسيين.

الهواتف المحمولة كانت كبيرة وثقيلة وتستهلك كمية هائلة من الطاقة، ما اضطر المستخدم على البقاء في نفس المكان أثناء الاتصال كي لا يفقد الإشارة.

وفي منتصف التسعينيات قدمت شركةIBM ما يعتبر أول هاتف ذكي مجهز ببرمجيات الحاسوب ومتصل بشبكة الإنترنت، لكن بطاريته كانت تنفذ خلال ساعة فقط في حال استخدام الشبكة.

من تلك النقطة بدأت تتسارع خطوات التطور والتطوير، وأصبح الهاتف النقال جهازاً متعدد الاستخدامات.

هذا التحول قاد إلى ما يسمى بـ"ثورة صناعية تقنية" في 2007، عندما أعلن عن الـ"آيفون" لتتغير معالم الهاتف والاتصالات للأبد.