كيف غير الهاتف الذكي وجه عالم الأعمال؟

الحديث مع الزملاء والعملاء "وجها لوجه"، أو شراء الأسهم وإدارة #الحسابات_المصرفية واستخدام البريد الإلكتروني والتفاعل مع العملاء عبر وسائل إعلام عدة، حتى مشاركة الملفات والتعاون مع زملاء العمل.. عبر جهاز واحد.

هكذا غيرت الهواتف الذكية عالم الأعمال، فقد وسعت نطاق الاتصال الفوري من أي مكان في العالم.. عبر الرسائل النصية أو #البريد_الإلكتروني والخدمات السحابية أو CLOUD وإجراء اتصالات فيديو وجهاً لوجه مع أي شخص في العالم بلمسات بسيطة لكن سريعة.

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الهواتف الذكية أعطت أيضاً رجال الأعمال حرية التحرك، فبمجرد وجود إشارة يمكنهم التحقق من بريدهم الإلكتروني والتشاور مع مستشارين ومتابعة إلى الأسواق المالية والمشاركة في اجتماعات عمل أينما كانوا.

تتوفر في هذه الهواتف ميزة التنظيم والترتيب، فإيجاد رسالة معينة أو مذكرة هامة أو معلومات لا يحتاج إلا كلمة واحدة في آلية بحث مبسطة.

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مجال الأعمال عالم علاقات، والهواتف الذكية تساعد على بناء العلاقات والمحافظة عليها، كونها تسمح بالوصول إلى معلومات حول المعارف والعملاء بسهولة، ما يحدث فرقاً كبيراً في التفاعلات اليومية.

وللطامحين إلى دخول عالم #الأعمال، الهواتف الذكية أصبحت سوقاً لا حدود له، لم يعد فتح محال تجارية للبيع ضرورة، فقط حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يكفي ويفي.