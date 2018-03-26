هكذا تحول الهاتف لمرافق شخصي اختصر مسافات وسهل الحياة

عالم كبير ومسافات بعيدة اختصرتها #الأجهزة_الذكية فقربت البعيد واختصرت الزمن.

ربما هذه أولى ميزات #الهاتف_الذكي الذي يختزل المسافات في جهاز لوحي رقيق أينما تكون، فأنت تحمل عالمك في جيبك وأحبابك في صور ومقاطع فيديو مباشرة لتكون ألبوم صورك المحمول.

فلم تعد المكالمات الهاتفية التقليدية كافية وشافية للعواطف والاشتياق، فكان الاتصال أقرب بالصوت والصورة واللحظة عبر الهاتف الذكي وتطبيقاته المختلفة.

هذا على الصعيد العائلي والاجتماعي، أما مهنيا وعمليا، فيقوم الهاتف الذكي أيضا بهمة مدير مكتبك الشخصي، يحفظ لك مواعيدك وملاحظاتك، وبياناتك الشخصية، كما يحتوي على دفتر عناوين ومسجل للصوت وآلة حاسبة وتقويم تمكنك من تحديد جدولك الزمني في لحظات وحفظه لديك وتذكيرك به .

وعلى سبيل التسلية فالهاتف الذكي يصبح بكبسة زر شاشة لعرض الأفلام أو جهازا لسماع الموسيقي أو ناديا رياضيا شخصيا إلى جانب مئات التطبيقات لألعاب التسلية.

هاتفك الذكي هو مرافقك الخاص أيضا على الطريق إن شئت، فهناك تطبيقات لتوقعات الطقس، وأخرى لتحديد المواقع الجغرافية، وهو الناصح الأمين أيضا للتعريف بحالة الطرق لتفادي الازدحامات المرورية.

وحتى هذه الازدحامات والطوابير لم تعد مزعجة كما في السابق، فمع وجود الهواتف الذكية، أصبح من المسلي أن تتصفح الإنترنت أو تزور مواقع التواصل الاجتماعي وأنت عالق في الازدحام.