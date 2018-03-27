شركات عالمية فشلت في إطلاق هواتف ذكية رائدة..تعرف عليها

الطلب الذي يبدو غير محدود في بعض الأحيان على #الهواتف_الذكية يدفع شركات الهواتف إلى ابتكار تقنيات جديدة لنيل حصة من السوق، بعض الهواتف نجحت.. لكن ماذا عن التي فشلت؟

روجت نوكيا مثلا لـNGAGE على أنه هاتف ذكي وجهاز ألعاب محمول، لكنه فشل في الفئتين إذا كان سعره مرتفعا وتصميمه غير محبوب، ولم تصمم شركات ألعاب كثيرة منتجات تتوافق مع برمجية الجهاز.

وأعلنت أمازون عن هاتفها الذكي FIRE ... بميزة تسمح لمشغله بوضع منتج أمام الكاميرا ويقوم الهاتف بإيجاده على موقع أمازون لتشتريه.

وفشل هاتف فاير بسبب قلة اهتمام المستهلك بهذه الميزة، والمنافسة بين #غوغل و #أمازون لم تعط نظام تشغيل الهاتف حق الوصول إلى برمجيات مثل خرائط Google أو Gmail الأساسية، ففشل الهاتف بعد أن كلف أمازون أكثر من 170 مليون دولار.

أما ملك التواصل الاجتماعي #فيسبوك فحاول دخول عالم الهواتف الذكية وفشل، إذ صمم فيسبوك برمجية لهواتف HTC تستخدم الموقع الأزرق كنظام التشغيل الأساسي للهاتف. لكن المستهلكين الذين اشتروا الهاتف وصفوه بالممل، فاضطر تجار الهواتف إلى تخفيض سعره إلى دولار لمن يشتريه بباقة من أجل التخلص من البضاعة المخزنة وغير المرغوبة.