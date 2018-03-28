الهواتف الذكية سبب مئات الوفيات

أظهرت دراسات وإحصائيات أن زيادة استخدام الهواتف الذكية ترفع نسب الاصابات وأحيانا الوفيات وذلك نتيجة إما عدم انتباه مستخدم الهاتف لمحيطه أو البقاء في وضعية جسدية مضرة لفترات طويلة.

وشهدت الولايات المتحدة على سبيل المثال مقتل نحو 450 شخصا عام 2015 في حوادث سير سببها انشغال طرف ما بهاتفه حسب الإدارة الوطنية لسلامة التنقل على الطرق السريعة.

وفي #بريطانيا الحصيلة أقل مأساوية، لكنها سجلت مقتل 35 شخصا عام 2017 في حوادث سير سببها استخدام الهاتف أثناء القيادة أو السير.

أما البقاء في وضعية جسدية غير صحية لفترات طويلة، فوجد أن 84% من الشباب بين 18 و24 عاما يعانون من آلام في الظهر.

كما أن النظر إلى الشاشات لفترات طويلة يسبب جفافا في العيون هذا غير الألم في اليدين من حمل الهاتف وطباعة الرسائل ما قد يتحول إلى التهاب المفاصل.