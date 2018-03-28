معجزة تقنية.. هاتف ذكي في عدسة لاصقة

هل أفرغت الهواتف الذكية كل ما في جعبتها من سحر وإبهار؟ شركات التكنولوجيا لا تفصح عن مواصفات هواتفها المستقبلية، لكن ذلك لم يمنع خبراء التقنية من التنبؤ عن مستقبل الهواتف المحمولة.

ويحاول علماء تطوير عدسة لاصقة تعمل كشاشة الهاتف تبث السطح البيني للهاتف إلى عينك مباشرة.

ولن يضطر المستخدم لمس هاتفه الذي يبقى في الجيب، فالعدسة تعمل على جهاز استشعار بيولوجي. وهو نظام تشغيل يترجم رمشات العين أو إشارات أخرى إلى تعليمات للهاتف.

وتعمل شركات على تطوير برمجية الفهم الذاتي في الهاتف الذكي ليتسنى لها ولوج شبكة منزلك أو غرفة فندقك وحتى سيارتك.

وستسمح تقنية بتغيير درجة الحرارة وفق راحتك، وتشغيل تلفازك الذكي أيضا بقنواتك المفضلة فور اقترابك منه.

فقد رأينا نسخا تجريبية من الشاشات القابلة للانحناء في الماضي.

وتحاول #نوكيا تطوير الفكرة لإنتاج هواتف ذكية تلبس على المعصم وبإمكان المستخدم فكها لتصبح هاتفا محمولا تشبه أي هاتف آخر.