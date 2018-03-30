ميزات لا تعرفها في هاتفك الذكي!

نشرت شركة آبل إعلانا تسويقيا لآيفون تطرح موقفا أو مشكلة تتطلب حلا ثم تقدم حلا عبر اللجوء إلى.. ناهية الدعاية بمقولة باتت شهيرة: "هناك تطبيق لذلك" أي هناك تطبيق لكل شيء. فما هي التطبيقات المتاحة في هاتفك الذكي التي تجهلها؟

ميزان تسوية

معظم الهواتف الذكية تحتاج إلى ما يسمى بمقياس التسارع لتحديد اتجاه هاتفك، ويمكن استخدامه كميزان لتحديد استواء أسطح، وبعض الهواتف تحتاج إلى تطبيق لتشغيل هذه الميزة بينما توجد في هواتف أخرى.

التحكم بأجهزة أخرى

بعض أجهزة أندرويد لديها ما يسمى مكبر الأشعة تحت الحمراء، ما يعني أن الهاتف يستطيع التحكم بأي جهاز يستجيب للأشعة تحت الحمراء مثل التلفاز عبر تطبيق يستغل هذه الميزة.

تشغيل أجهزة عن بعد

في مناطق باردة يحظى تطبيق تشغيل السيارة عن بعد بشعبية كبيرة، وانتشرت الفكرة لتضم تشغيل ماكينة تحضير القهوة وجهاز إنذار المنزل وأدوات منزلية أخرى.