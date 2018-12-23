شاهد.. رحلة تطور الهواتف الذكية من 1994 وحتى اليوم

باتت الهواتف الذكية جزءا أساسيا من حياتنا اليومية وضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، لكن قبل عقدين من الزمن كانت الصورة مختلفة جدا.

فكيف تطورت الهواتف الذكية منذ اختراع أول هاتف محمول في التسعينيات، لتصل إلى ما هي عليه اليوم؟

ربما ليس في قديم الزمان وإنما على الأقل منذ أكثر من ربع قرن، الحاجة للهواتف القديمة والكومبيوترات والمسجلات والكاميرات انقرضت في حياتنا اليومية لتجد منزلا جديدا لها في المتاحف أو المتاجر المخصصة لبيع التحف القديمة.

واليوم يصعب تخيّل الحياة من دون الهواتف الذكية التي تبقينا على تواصل مع الأصحاب وآخر مستجدات العمل وعناوين الأخبار بكبسة زر.

لكن مع تسارع التطورات التكنولوجية لا شك أن الجيل القادم سينظر إلى الهاتف الذكي، هو أيضا، تحفة من الماضي!