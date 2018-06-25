العربية معرفة.. هذه وجهات العرب السياحية في الصيف

عندما يأتي فصل الصيف ولهيبه، يحزم العرب حقائبهم ويشدون رحالهم لوجهات سياحية مختلفة ومتفرقة.

وتوسعت شبكات الطيران في الشرق الأوسط وفق خيارات السائح العربي في السفر.

واحتفظ العرب بركن خاص بهم في مدينة الضباب "لندن"، في "أدجور رود" أو شارع العرب، ويتدفق العرب من سكان المدينة وسياحها على المطاعم والمقاهي ذات النكهة العربية.

واعتاد سكان لندن على مظاهر السيارات العربية الفارهة كل صيف، خاصة تلك الآتية من الخليج التي ملأت شوارع أحياء العاصمة البريطانية الفاخرة كنايتس بريدج.

ومن التفاحة الكبيرة نيويورك إلى بوسطن بنكهتها الإيرلندية ومدينة الملائكة لوس أنجلوس تجذب الولايات المتحدة العرب بمختلف ما تملكه من تجارب سياحية متنوعة، وأصبحت مقصدا سياحيا وترفيهيا للعرب كل صيف.

كما يتوجه الكثير من العرب إلى دول جنوب شرق آسيا، مثل سيريلانكا والهند وماليزيا.

أما في الداخل العربي فتبرز أم الدنيا القاهرة ودانة الدنيا دبي كأبرز الوجهات السياحية التي يرتحل إليها السائح العربي لقضاء إجازته السنوية.