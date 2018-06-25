في حقيبة سفر.. الباحث عن التراث يجد ضالته في عمّان

بكلِ ما فيها من شوارع ومحال ومارة هي القلب النابض بالحياة فيها البساطة والقدم وليس بعيداً من هنا لقمة طعام لا يقاومها زوار وسط البلد في عمان بالأردن... فالنكهة العمّانية سفيرها طبق من الحمص ورغيفُ خبز.

مسار عماني تقليدي يقود الزائر لأهم المحطات، حلاوة وسطِ البلد لا تكتملُ إلا بالكنافة فهي متعة للبطن ومتعة للعين ومتعة للعقل حتى اجتمعوا في قلبِ المدينة.

لا تنتهي المتعة في وسط البلد هنا فالباحث عن التراث يجد ضالته، أما الباحث عن التاريخ فلجبال عمان حكاية طويلة مع الماضي، هي الحجارة بقيت ورحل أصحابها.

وهناك أدراج تحمل فن البناءِ الروماني مدرجٌ بات اليومَ مقصداً للسياح وهوية توثق عمر عمان الذي فاق آلافَ السنين.

هذا وتأخذك مدينة الجبالِ السبعة إلى أروع المشاهد، حيث جبلِ القلعة الذي يغفو تحتَه قاعُ المدينة ويستفيقُ على متعةٍ عمانية تبدأ من السهلِ حتى الجبل.