موضة السياحة تتغير.. والسبب في مواقع التواصل!

يقال إن الموضة بشعة جداً لدرجة يجب تغييرها كل ستة أشهر، قد لا يوافق الجميع على هذا القول، لكن الأكيد أن أذواقنا تتغير باستمرار. وهنا لا نتكلم عن موضة الثياب والمظهر ، بل السفر أيضاً.

فمن منا لم يلاحظ أن معظم الأصدقاء سافروا في نفس العطلة إلى وجهة واحدة، الجزر اليونانية مثلاً، أو بالي، أو البرتغال.

وإذا كانت كبرى شركات السفر والطيران تحدد الموضة في الحقبات الماضية، فإن التواصل الاجتماعي بات اليوم محركاً رئيسياً لها في عالمنا الحاضر.

فالمؤثرون والمدونون والمشاهير يملأون تويتر وإنستغرام بصور ولمحات من عطلات الأحلام، وما على المتابعين إلا الاتباع.

بدورهم يلعب الأصدقاء والمعارف والشبكات الاجتماعية دورا في التأثير على خيار الوجهة المقبلة، وكذلك الحسابات المخصصة للسفر، والتي تحولت إلى فسحة للأحلام.

باختصار، يبدو أننا نميل لنصدق أشخاصاً عاديين يتشاركون اختبارهم في السفر أكثر من الدعايات. ولو أن بعض المؤثرين يتقاضون أجراً ضخماً يجعل منهم مروجين دعائيين.