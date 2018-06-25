العربية_معرفة.. حين يصبح السفر دواء لمرض العصر

السفر دواء لحياة تعاني من مرض الروتين، ينقل النفس من شعور إلى شعور، ونسافر لنتعلم عن تاريخ أو فنون أو عادات ولغات جذبتنا، وللنفاذ من رتابة الحياة الخانقة، ولنغامر في بلدان غريبة نرى كل شيء فيها جديدا، ولا نعلم ما تخبئة لنا من تجارب وذكريات.

السياحة بوابة لحضارات وقيم مختلفة تعزز الثقة العامة في المجتمع حسب دراسات علم النفس، فالتجول في مناطق خارج بيئتنا الطبيعية يتطلب حدا أدنى من الثقة بغير المألوف.

وتعزيز الثقة العامة في المجتمع عنصر أساسي في المجتمعات الناجحة، ويرتبط إيجابا بالنمو الاقتصادي.

بينما اعتبرت دراسات أخرى السفر صمام تنفيس لضغوط الحياة.

وتضاعف عدد السياح الدوليين بين 1950 و2016 نحو 49 مرة. وسجل نحو مليار وثلاث مئة مليون حالة سفر دولي بهدف السياحة عام 2017، وأنفقوا أكثر من تريليون ومئتي مليار دولار.

واستقطبت أوروبا الوجهة الأكبر 51% من سياح العالم، في مقابل 4% للشرق الأوسط كالوجهة الأقل.

وتتوقع الأمم المتحدة أن يصل عدد السياح الدوليين إلى 1.8 مليار بحلول العام 2030.