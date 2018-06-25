7 مفاتيح "مهمة" للسفر.. تعرف عليها

عزيزي السائح أمضيت آخر عشر سنوات من حياتي في السفرِ، وهذه نصائحي السبعُ لك.

أولا - لا تحمل الكثير من الثياب، فأنت لن تستخدمَها بالتأكيد، وستُثْقِلُ تحرُكَك.

ثانيا - في المطارِ، اخترْ الطابورَ الذي فيه رجالُ يلبَسون ثيابا رسميةً... فهؤلاءِ يمرون بسرعة.

ثالثا - البردُ قد يُفاجِئكَ... أبقِ معك جاكيت خفيفا...

رابعا - للمسافرِ مع الأطفال، تناسى قليلا مبادئَ التربية السليمة واسمحْ لأطفالك باستخدامِ الأجهزة اللوحية... راحةُ بالٍ لك وللمسافرين

خامسا.. لا تستخدمْ أبداً الصرافين في المطارات.

والآن، وصيتان في الصميم

اتركْ مجالا للصدفة في رحلتكم... انطلقوا في تلك المغامرةِ الرائعةِ لاستشكاف الأماكنِ وحياة أهل البلد.

وأخيرا... لا تنظرْ إلى الساعةِ ولا ترتبطْ بمواعيدَ... إنها إجازةٌ للخروجِ من الروتين...

Bonne vacances

أو إجازةٌ سعيدة.