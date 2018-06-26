الرباط تحتضن سائحيها بنكهة مغربية مميزة

تعد العاصمة المغربية الرباط موطنا لأهم المتاحف الموجودة في البلاد، وضريح محمد الخامس، والقصر الملكي، فضلا عن العديد من المعالم السياحية والتاريخية بمدينة الرباط الرائعة. ولا تخلو المدينة من فنادق فاخرة للإقامة، وبخدمات بنكهات مغربية.

وتقع المدينة على المحيط الأطلسي مباشرة، ويمر خلالها نهر بورقراق الذي يمتد غربا وصولا إلى مدينة سلا. الرباط هي نموذج للمكان الجميل في شمال إفريقيا، ولها أجواء أكثر هدوءا من مدينة الدار البيضاء. وبالنسبة للكثير من السياح، فإن زيارة الرباط يمكن أن تصبح مفاجأة سارة وفترة استجمام بعيدا عن صخب المدن المغربية الأخرى مثل مدينة مراكش أو مدينة فاس.

ولعشاق التاريخ نصيب كبير من عطايا المدينة، ومن المؤكد أنهم سيستمتعون بزيارة العديد من أماكن السياحة في الرباط، حيث تكفي متعة التجول بمنطقة حدائق شالة الرومانية أو استكشاف قصبة الأوداية الجميلة، كذلك سيجد محبو السهرات المغربية العديد من أماكن السهر في الرباط، إنها المدينة التي تجمع بين الحداثة والتاريخ في مزيج فريد.