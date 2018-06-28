ما هي الدول الأكثر اعتمادا على الإيرادات السياحية؟

يمثل #السفر_والسياحة على مستوى الأشخاص فرصة للترفيه والمرح وراحة البال، لكن الأمر ليس بهذه البساطة. فالعديد من البلدان تعتمد اقتصاداتها على السفر والسياحة، بحيث يشكل هذا القطاع جزءاً كبيراً من نمو الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول بفضل الإنفاق السياحي وخلق الوظائف.

ليس هذا فحسب، فهذا القطاع الذي يبلغ حجمه 8 تريليونات دولار، من المتوقع أن ينمو بنسبة 44% خلال العقد المقبل، وفقاً لمجموعة البنك الدولي.

ومن بين أبرز العوامل التي تدفع هذا القطاع للازدهار بشكل أساسي:

هي العولمة التي جعلت العالم قرية صغيرة، فجزر المالديف في المحيط الهندي أكثر الدول اعتماداً على السياحة حوالي 40% من اقتصادها يعتمد على السياحة.

وفي عام 2016، وصل هذا الاعتماد إلى 41.5% وفقاً لطبيعة شواطئها ومنتجعاتها الاستوائية التي تجذب السياح إليها.

أما على صعيد #أوروبا، فتعتبر مالطا الأكثر اعتمادا على السياحة حيث يشكل هذا القطاع أكثر من 14% من الناتج المحلي الإجمالي، تليها مونتنغرو ثم كرواتيا ومن بعدها جورجيا.

كما تشهد العديد من الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً متزايداً في عدد السياح إليها، وفي مقدمتها مصر وتونس.

في المقابل، تتصدر قائمة الدول الأقل اعتماداً على السياحة جمهورية الكونغو بحوالي 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتبقى دول مثل فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة، هي الأكثر جذباً والوجهة الأولى حول العالم للسياح، مع أنها تعتبر وجهات تقليدية وليست حديثة العهد.