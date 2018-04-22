أزمة المياه تقتل مئات الآلاف سنويا حول العالم

ليست جميع أشكال المياه حياة.. بل في بعض الأحيان كثرتها قد تقتل. دول كثيرة وخاصة في أفريقيا تعاني من #تلوث_المياه وغياب خدمات الصرف الصحي. ما ينتج بيئة خصبة للبكتيريا وانتشار التلوث.

هذا غير أن #الحشرات في هذه المناطق تشرب المياه الملوثة، وتنقلها إلى البشر ما يسبب أمراضا كثيرة منها #المالاريا.

حاليا هناك أكثر من ثمانمئة وأربعين مليون شخص في العالم دون مياه نظيفة حسب #منظمة_الصحة_العالمي، التي أفادت أن ثمانين في المئة من جميع الأمراض في الدول النامية تتعلق بالماء والنظافة.

في إفريقيا... استهلاك المياه الملوثة من الأسباب الرئيسية لانتشار الكوليرا.

وترتبط المياه الملوثة وقلة النظافة بانتقال الإسهال والزحار والتهاب الكبد A و#التيفود وشلل الأطفال.

في كل دقيقة يموت مولود جديد إثر #التهابات سببها قلة المياه النظيفة.

وفقاً للتقديرات يقتل الإسهال الناتج عن مياه شرب ملوثة وعدم الاعتناء بنظافة الأيدي أكثر من ثمانمئة وأربعين ألف شخص سنويا.

وأكثر من ثلاثمئة وستين ألف طفل دون سن خمس سنوات.

في مناطق نائية الحصول على المياه يتطلب المشي لساعة أو أكثر.. وعندما لا تتاح المياه بسهولة لا يعتبر السكان غسل اليدين أولوية... ما يتيح انتشار الأمراض.