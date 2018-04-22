المياه تغطي ثلثي الأرض.. لكن 1% فقط صالح للاستهلاك

المياه محور الحياة على الأرض وهي مورد يغطي أكثر من ثلثي الأرض، لكن نسبة صغيرة منه صالحة للاستهلاك الذي وصل مستويات قياسية، لا تبدو أنها ستنخفض قريبا، إلى حد أن خبراء رجحوا بأن وجود الجنس البشري على محك الفناء إن استمر استخدام #المياه بهذا الشكل.

وشهدت المياه على سقوط امبراطوريات وبزوغ أخرى.. وقد أدرك الإنسان منذ القدم أنها حيوية للزراعة والاقتصاد ولاحقاً للطاقة.

وتغطي المياه 71% من مساحة الأرض، والنسبة نفسها أو أكثر من جسم الإنسان، لكن نحو 97% منها غير صالحة للشرب، بينما أكثر من 2% من مياه العالم مخزنة في أنهار أو جبال جليدية وهي صالحة للشرب لكن يصعب استخراجها. فلا يبقى سوى أقل من 1% فقط من مياه العالم للشرب، وتوجد هذه المياه في الأنهار والبحيرات وتحت الأرض وهي مهددة بالنضوب.

ويستخدم سكان الأرض 10 مليارات طن من المياه العذبة يومياً. وتستهلك الزراعة 75 إلى 90% من المياه العذبة، فإنتاج طن واحد من القمح على سبيل المثال يستهلك نحو 1000 طن من المياه، أما قطعة اللحم فتستهلك آلاف الأطنان من المياه لتصل إلى طبقك.

وبين ري المحاصيل لإطعام حيوانات المزارع وتوفير مياه الشرب لها وغسل المصانع وشاحنات النقل والمسالخ، بالإضافة لاستهلاك البشر والهدر الهائل للمياه، كل هذا الاستهلاك المفرط يهدد وجود الجنس البشري بأسره على الأرض.