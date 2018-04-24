البيئيون يدقون ناقوس الخطر..أزمة نقص مياه تلوح بالأفق

صدق أو لا تصدق.. متوسط #استخدام_الفرد_من_المياه يبلغ 100 غالون يوميا، يعني أكثر من 350 لتراً أو 1.6 ألف كوبا!

وعلى الرغم من أن 75% من الكرة الأرضية مغطاة بالمياه، إلا أن 2.5% منها فقط صالحة للشرب، بالتالي، دقت المؤسسات والبيئيين ناقوس الخطر حيال #تضاؤل_معروض_المياه، وهم قلقون بأن القليل فقط يأخذ ذلك على محمل الجد.

ولكن هذه المخاوف في محلها، حيث قدرت منظمة الأمم المتحدة بأن 30% من سكان العالم المقيمين في 50 دولة سيواجه نقصاً بالمياه عام 2025 .

فإليك بعض الطرق للترشيد من المياه من أجل تجنب نقصها:

1- خفف من استهلاك الكهرباء، فمحطات الطاقة تحتاج إلى آلالاف من جالونات المياه كونها تحتاج التبريد.

2- اسقِ حديقتك الخاصة في وقت مبكر من الصباح أو وقت متأخر من المساء للحد من تبخر المياه .

3- تحقق من عدم تسرب المياه من الصنبور والأنابيب والمراحيض .

4- قم بتركيب أدوات استخدام المياه التي لا تستهلك كميات كبيرة من المياه .

5- لا تترك مياه الصنبور جارية المياه عندما تقوم بتنظيف أسنانك أو غسل يديك، ولا تستغرق وقتا طويلا خلال استحمامك .

أما النصيحة الأخيرة التي قد لا تعجبك، خفف من أكل اللحوم والشوكولا، فكيلو غرام واحد من الستيك يستهلك 15.4 ألف لتر من المياه.

أما كيلو الشوكولا، فيستهلك 24 ألف لتر من المياه.