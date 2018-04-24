الجفاف.. أسوأ سيناريوهات الاحتباس الحراري

ماذا لو اختفت الزراعة؟ سيناريو محتمل مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية إثر الاحتباس الحراري الذي يهدد بضرب الأرض بحالات جفاف قد يحول دون التعافي منها، ما يفتح الباب أمام تلاشي الأشجار ونشوب حرائق الغابات وكوارث طبيعية تهدد البشرية.

فمع الارتفاع المستمر لدرجات الحرارة، من المتوقع أن ينتشر الجفاف ويزداد حدة.

دراسة شاركت فيها وكالة الفضاء الأميركية كشفت أن الاحتباس الحراري قد يحول دون التعافي من حالات الجفاف، ما قد يؤدي إلى تلاشي الأشجار وزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة.

فعندما تصدر ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري في الجو تزيد درجات الحرارة، ما يؤدي إلى تسارع وتيرة تبخر البحيرات والأنهار ومصادر مياه أخرى وحتى من تربة النباتات.

الأمطار تعيد إنعاش مصادر المياه هذه، لكن في حال موجات الجفاف الشديدة تفقد التربة قدرة امتصاص المياه، ففتح الباب أمام الفيضانات.

الجفاف يحول الأرض أيضاً إلى برميل بارود يهدد بتخويل الغابات إلى صحاري سوداء تصعب قلة الأمطار إطفاء حرائقها.

وللجفاف عواقب اقتصادية أيضاً وبالتحديد على الزراعة التي تستهلك 70% من مياه العالم العذبة وتمثل 29% من القوة العاملة العالمية حسب البنك الدولي وثلث ناتج إنتاج العالم عام 2014.