تاريخ من الصراعات والحروب على موارد المياه

تعتبر المياه هي المورد الجيواستراتيجي الأول، فالموارد المائية شرط مسبق للحياة والتنمية البشرية، تزيد أهميتها مع اعتبارات الزراعة والاقتصاد والصناعة واستخراج الطاقة.

فليس من المفاجئ أن تحتل المياه أهمية كبيرة في استراتيجيات أمن الدول، فهو سلاح يستخدم لإغراق الطرف الآخر أو لحرمانه منه.

في الصين وتحديدا في حقبة سلالة مينغ كسر الحكام حواجز النهر الأصفر قرب العاصمة كايفينغ لمنع الفلاحين من السيطرة عليها.. ما أغرقهم مع المدينة.

الإرهابيون أيضا يستخدمون المياه كسلاح.. داعش سيطر على سدود في العراق وسوريا، مهددا مرارا بتدميرها وإغراق ملايين السكان وعشرات المدن.

أكثر من 400 اشتباك وتحرك عسكري يخص المياه منذ العام 3 آلاف ما قبل الميلاد حسب معهد الهادئ المتخصص بقضايا المياه

بين العام 2000 و2017 كان هناك 222 تحركا عسكريا بهدف السيطرة على مورد مياه أو تدميره، منها 123 عملا عسكريا شهدتها منطقتا الشرق الأوسط وإفريقيا.

يقول خبراء إن المنطقتين مفتوحتان على حروب مياه مستقبلية بسبب وتيرة النمو السكاني وغياب الاستهلاك بطرق مستدامة وعدم وجود بنية إقليمية متفق عليها لحل الخلافات والنزاعات.