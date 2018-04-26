اهتمام "غير مسبوق" لاستهلاك المواشي للمياه..لهذا السبب

أظهرت الدراسات الحديثة أن إنتاج كيلوغرام واحد من لحوم الأبقار يتطلب أكثر من 15 ألف ليتر من المياه، ما يعني أن شريحة واحدة من اللحوم تحتاج إلى 3 آلاف ليتر من المياه لكي تصل إلى طاولة الطعام.

وبات #استهلاك_المواشي_للمياه يشغل اهتمام مراكز الأبحاث بشكل غير مسبوق.

إذ تظهر الدراسات الحديثة أن إنتاج كيلوغرام واحد من لحوم الأبقار يتطلب أكثر من 15 ألف ليتر من المياه، تأتي بمعظمها من #الموارد_المتجددة.

فيما تبقى لحوم الأغنام أقل كلفة، إذ إن الكيلوغرام الواحد يحتاج إلى نحو 10 آلاف ليتر. وأما الدجاج فيتطلب الكيلوغرام نحو 4 آلاف ليتر.

تعود هذه الكميات بجزء كبير منها إلى دورة المياه الطبيعية، بنسبة تصل إلى 90%، لكن ذلك لا يقلل من المخاوف من الاستنزاف الذي تفرضه صناعة اللحوم على موارد المياه.

وهذا ما دفع #السعودية مثلا، إلى اتخاذ قرار بإلزام الشركات باستيراد الأعلاف من الخارج، بدلا من الاعتماد على الرعي محليا.

أدت المخاوف على استدامة موارد المياه إلى زيادة الأبحاث حول أنظمة إنتاج اللحوم، للبحث عن سبل لتقليص كمية المياه المستخدمة وزيادة نسبة إعادة التدوير فيها.