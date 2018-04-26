العربية_معرفة.. هذه ثروة لبنان من الذهب الأزرق

الذهب الأزرق تسمية يطلقها اللبنانيون على مياه لبنان الجوفية.

ثروة في باطن طبيعة غناء من جبال وسهول، ورغم تراجع نسب الأمطار والثلوج لا يزال #لبنان يحتفظ بهذا الكنز ِ حتى إشعار ٍ آخرَ.

الاحتباس الحراري وحفر الآبار ِ العشوائيةِ وقطع الأشجار كلـها عوامل تؤثر في كمية المياه الجوفية على المدى البعيد.

أعضاء جمعيةِ ملتقى التأثير المدني قدّموا خطة بديلة للحفاظِ على هذا الكنز ، خاصة أن الدولة اللبنانية تعتمد بشكل أساسي على بناء السدود.

أبو أحمد مزارع يضطر إلى الامتناع عن الزراعة خلال فصل الصيف لشح المياه، وكغيرِه من المزارعين لا يعلم أبو أحمد أن الآبار العشوائية تضر بمياه لبنان الجوفيةِ، وأن هناك طرقا بديلة لري المزروعات.

ورغم تقديم حلول بديلة يلجأ لبنان إلى أخرى تقليدية مثل بناء السدود، ما قد يؤدي إلى هدر ثروتِه الزرقاء في المستقبل البعيد.