رواد فضاء يستقبلون العام الميلادي الجديد 15 مرة

عاش ستة من رواد الفضاء من أمريكا وروسيا وكندا تجربة فريدة، حيث استقبل طاقم المحطة الفضائية الدولية العام الجديد 2013 نحو 15 مرة، وفقا لما أعلنه مركز متابعة الرحلات الفضائية في روسيا لوكالة الأنباء الروسية "نوفستي".



واستقبل رواد الفضاء الروس أوليخ نوفيتسكي ويفغيني تاريلكين وروماننينكو وزميلاهما الأمريكيان كيفين فورد وتوماس ماشبورون ورائد الفضاء الكندي كريس هادفيلد العام الجديد أول مرة نهار 31 ديسمبر/كانون أول 2012 حين حلقت مركبتهم الفضائية فوق نيوزيلندا، فيما استقبلوا العام الجديد في الأول من يناير لآخر مرة فوق المحيط الهادي شرق أستراليا.



واستغل رواد الفضاء المناسبة لتوجيه رسالة عبر تسجيل نشر على موقع يوتيوب، حيث وجه قائد رحلة الاستكشاف كيفين فورد وزميليه رسالة تهنئة بالعام الجديد، بينما وصف الكندي كريس هادفيلد تواجده في محطة الفضاء الدولية بالامتياز الهائل وعبر عن فخره بالتجربة وعن تمنياته بتحقيق المزيد من الإنجازات العلمية في 2013.ووعد الرواد بخوض مئات التجارب العلمية في رحلتهم بغية تقديم إنجازات جديدة خلال العام الجديد.ومن ثم قاموا بنشر مجموعة من الصور لمدن كثيرة حول العالم أثناء استقبالها اللحظات الأولى من العام الجديد.