علماء الفلك يتوقعون العثور على 700 ألف مجرة جديدة في 2013 آخر تحديث: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: العربية.نت

مع مطلع عام جديد، يأمل علماء الفلك أن يتمكنوا بواسطة تلسكوب لا سلكي ضخم تم تثبيته في أستراليا الغربية، وتم افتتاحه في وقت سابق من 2012، أن يساعد في الكشف عن أكثر من 700 ألف مجرة جديدة خلال عام 2013.



وبحسب ما ذكرت "بوابة الأهرام"، أوضح العلماء أنهم يخططون لإجراء مسحين باستخدام المستكشف "أسكاب"، حيث يتألف التيليسكوب من 36 طبقًا متطابقًا بقطر 12 مترًا يعملون على هوائي واحد لمسح أجزاء كبيرة من السماء للمساعدة في توفير أدلة جديدة حول تطور المجرات.



ويرى العلماء أن هذا التليسكوب الذي يقع في منطقة صحراوية نائية على بعد 196 كيلومترًا من ميناء "جيرالدتون" الأسترالي سوف يساعد في الكشف عن أكبر أسرار الكون والطاقة المظلمة.