مدينة إندونيسية تفرض على نسائها ركوب الدراجة مع ضم الساقين آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04 المصدر: إندونيسيا – فرانس برس

ستمنع إحدى مدن ولاية آتشيه الإندونيسية (شمال غرب) النساء من ركوب الدراجات النارية وراء الرجال بالشكل المعتاد الذي يشبه امتطاء الحصان، على أن يجلسن مضمومات الرجلين إلى جهة واحدة، بحسب ما أعلن مسؤول محلي اليوم الأربعاء.







ففي لوكسيماوي ستصبح المرأة مُجبرة على الجلوس على متن الدراجة وهي تضم ساقيها الواحدة إلى الأخرى سواء إلى يمين الدراجة أو يسارها، لا أن تكون كل ساق إلى جانب من الدراجة كما هو الحال عادة.







ويستثنى من ذلك أن تكون المرأة هي نفسها مَنْ تقود الدراجة، شرط أن تلتزم بلباس مراعٍ للشريعة الإسلامية، بحسب ما شرح المسؤول المحلي سعيدي يحيى.







وبرّر المسؤول المحلي هذا القرار بأن جلوس المرأة على متن الدراجة النارية مع وضع كل ساق إلى جهة من شأنه أن "يثير السائق"، مضيفاً أن هذا القرار "يحمي النساء من الوقوع في ظروف غير مستحبة".