مهيرة عبد العزيز ضمن أفضل المذيعات في استفتاء زهرة

جاءت الزميلة مهيرة عبد العزيز، المذيعة بقناة "العربية" ضمن قائمة أفضل مقدمات البرامج في عام 2012، وذلك في الاستفتاء السنوي لمجلة "زهرة الخليج"، والذي تجريه المجلة سنوياً لاختيار أفضل نجوم العام بحسب قراء المجلة الأسبوعية واسعة الانتشار. والزميلة مهيرة تقدم البرنامج اليومي "صباح العربية".وكما هي عادة المجلة، شمل الاستفتاء على شخصية العام الفنية المثالية، والتي كانت من نصيب الفنانة شريهان هذا العام، كما جاء برنامج "أراب أيدول" على قناة MBC كأفضل برنامج جماهيري لعام 2012.

وجاءت المذيعة وفاء الكيلاني والمذيع سعود الدوسري من قناة MBC ضمن قائمة أفضل مقدمي برامج هذا العام أيضاً. كما اشتمل الاستفتاء أيضاً على أفضل مطربين عربيين، حيث اختار القراء المطرب عاصي الحلاني والمطربة شيرين عبد الوهاب. أما أفضل مطربين خليجيين، فقد كانا ماجد المهندس ونوال الكويتية، في حين حصل راشد الماجد ونجوى كرم على أفضل مطربين جماهيرية.



واشتمل الاستفتاء أيضا على قوائم بأفضل ممثلي وممثلات العام، من وجهة نظر القراء، وكذلك أفضل الأعمال والمخرجين. وجاء الممثل أحمد عز كأكثر النجوم جاذبية وغادة عبد الرازق كأفضل النجمات جاذبية.



وقد أشادت المجلة في عددها الأخير بدور بعض الشخصيات القيادية الحريصة على دعم الفن العربي، ومنهم الأمير الوليد بن طلال والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والدكتورة فاطمة بنت راشد آل مكتوم والشيخ وليد الإبراهيم.