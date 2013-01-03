مطعم برازيلي يقدم هامبرغر مع غلاف قابل للأكل آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04 المصدر: العربية.نت

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في ابتكار غريب من نوعه، قام مطعم برازيلي بتوفير تغليف هامبرغر قابل للأكل، وذلك للحد من النفايات والتخفيف من تكلفة إعادة التدوير حفاظاً على البيئة.



أما الورق الذي يتم استخدامه للتغليف فأبيض اللون ومصنوع من مواد عضوية لا طعم لها، وليس لها أي تأثيرات جانبية في عملية الهضم. وقد أكد المطعم أن هذا الابتكار لقي إعجاب الزبائن، وحقق هدفه عن طريق التوصل لعدم إبقاء أي شيء من مخلفات الهامبرغر المعتادة.



المطعم الذي يحمل اسم بوب، سجل إذن ابتكار هو الأول من نوعه، ولقي استحسان الزبائن على الرغم من أن ردة الفعل الأولى جاءت مترددة، إلا أن مرتادي هذا المطعم للوجبات السريعة، سرعان ما أقدموا على تلك التجربة الغريبة والمفيدة للبيئة في آن.



وقد تم تداول هذا الفيديو على موقع يوتيوب منذ أسبوعين، فضلاً عن بعض مواقع التواصل الاجتماعي.