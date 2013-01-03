ملتقى الإعلاميين الشباب العرب يعلن الفائزين بجوائزه

جائزة فضل شناعة

كشف ملتقى الإعلاميين الشباب العرب في مؤتمر صحافي عقد، الاثنين، في مقر الملتقى في الأردن، عن أسماء الفائزين بجوائز الملتقى في دورته الخامسة لعام 2012 والتي سيتم تسليمها في الحفل السنوي للملتقى، بحضور حشد كبير من الشخصيات الدبلوماسية والإعلامية في العالم العربي.وأعلن رئيس ملتقى الإعلاميين الشباب العرب، الإعلامي هيثم يوسف في المؤتمر، أسماء الشخصيات والجهات الفائزة لعام 2012، حيث فاز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، بجائزة أبرز شخصية عربية داعمة للشباب العربي، وفاز الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة "المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق"، بجائزة أبرز شخصية عربية داعمة للإعلام العربي، وفازت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية بجائزة أبرز صحيفة عربية، وظفر الإعلامي السعودي عثمان العمير ناشر جريدة "إيلاف" الإلكترونية، بجائزة أبرز شخصية إعلامية رائدة في العالم العربي.كما فاز الإعلامي اللبناني مارسيل غانم بجائزة أبرز مذيع تلفزيوني في العالم العربي، وفاز برنامج "صباح الخير يا عرب" في قناة "أم بي سي"، بجائزة أبرز برنامج تلفزيوني في العالم العربي، وفازت الإعلامية المصرية منى عبدالوهاب بجائزة أبرز شخصية إعلامية شابة في العالم العربي.وفازت الإعلامية اللبنانية ألين حلاق بجائزة الصحافي محمد أمين يوسف للصحافة الاقتصادية، بينما فاز بجائزة الشهيدة أطوار بهجت للمراسل العربي، مناصفة، كل من تامر مسحال مراسل قناة "الجزيرة" في غزة، وماجد حميد مراسل قناة "العربية" في العراق. كما فاز الإعلامي القطري محمد سعدون الكواري من شبكة "الجزيرة" الرياضية، بجائزة تيسير جابر للإعلام الرياضي.

ونال جائزة فضل شناعة للمصور الصحافي، الشهيدان الصحافيان الفلسطينيان محمود الكومي وحسام سلامة، وفازت الإعلامية المصرية منى الشاذلي بجائزة أبرز شخصية إعلامية نسائية في العالم العربي، وتوج بجائزة الصحافي غسان تويني للقلم الحر الإعلامي اللبناني حازم صاغية.



فيما حصل رسام الكاريكاتير المغربي عبدالله الدرقاوي على جائزة الفنان جلال رفاعي للكاريكاتير، وفاز الإعلامي الإماراتي عبدالله راشد بن خصيف من إذاعة الرابعة في عجمان بجائزة أبرز مذيع إذاعي في العالم العربي، فيما حصد برنامج "ايش اللي" للشاب السعودي بدر صالح جائزة "الكلمة الحرة يوتيوب".



وقدم رئيس الملتقى، هيثم يوسف، التهنئة للفائزين بجوائز الملتقى في دروته الخامسة، لافتاً إلى أن لجان مركز الجوائز العربية التابع لملتقى الإعلاميين الشباب العرب، عملت على مدار عام كامل على رصد ومتابعة المشهد الإعلامي العربي بأفراده ومؤسساته، وأخضعت أسماء المرشحين للجوائز لمعايير المركز، قبل أن تعتمدها الهيئة العليا للملتقى.



وبدوره، بارك أمين عام ملتقى الإعلاميين الشباب العرب، خالد أبوشيبة، للفائزين حصولهم على جوائز الملتقى، مشيراً إلى أن الملتقى سيعقد خلال الأيام القادمة مؤتمراً صحافياً يعلن من خلاله عن عاصمة الصحافة العربية لعام 2013، والتي ستحتضن حفل تسليم الجوائز، وأعمال الدورة الخامسة للملتقى.



يذكر أن ملتقى الإعلاميين الشباب العرب "السفارة الإعلامية الأولى في العالم العربي" تأسس في عام 2006 ليكون مظلة إعلامية تجمع الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في العالم العربي تحت شعار "رؤية إعلامية بعيون شبابية"، حيث يعتبر الملتقى الإعلامي الأول من نوعه في العالم العربي الذي يساعد على تفعيل التواصل بين الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية المختلفة في العالم العربي.



ويشتمل هذا الحدث الإعلامي السنوي على حفل لتوزيع الجوائز الإعلامية المتخصصة، وجلسات عمل يديرها أبرز الإعلاميين العرب ومعرض المؤسسات الإعلامية ومؤسسات التدريب وتكنولوجيا الاتصال ووسائل الإعلام.