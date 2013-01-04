إسرائيل تستخدم فتيان وفتيات الإغراء في التجسس

العمل بحذر وبلا إحساس

تتنامى في إسرائيل ظاهرة استخدام فتيان وفتيات إغراء من قبل مؤسسات وشركات في السوق الإسرائيلي من أجل التجسس على منافساتها، كما تقوم مكاتب التحقيقات الخاصة باستخدام هؤلاء الفتيان والفتيات من أجل الوصول إلى نتائج تتعلق بتحقيقاتهم.ولا يتوقف الأمر عند هذا، ولكن هناك زوجات يسعين للطلاق، فيرسلن فتيات لأزواجهن من أجل الإيقاع بهم، وبالتالي ابتزازهم لتحصيل أكبر تعويض ممكن.ويبلغ عدد فتيان وفتيات الإغراء في إسرائيل نحو 100 من العاملين، بحسب تقرير لموقع "ماكو" الإسرائيلي، الذي أكد أن الظاهرة آخذة في التوسع.ولا تعرف هذه المهنة الحدود، وذلك بحسب شهادات من يمتهنون الإغراء، وهي خالية من الأحاسيس الإنسانية. وعندما يكون المسؤول رجلاً يرسلون له فتيات، وعندما تكون امرأة يرسلون لها فتياناً، ويقتحمون حياتهم ويمرون أحياناً من فوق سرائرهم وفراشهم في غرف النوم المغلقة إن استدعت المهمة ذلك.ويشيع في إسرائيل استخدام هذه الأساليب من قبل عصابات وأصحاب سوابق وجنايات يقومون بإرسال فتيات لأعدائهم للإيقاع بهم، وذلك بهدف ابتزازهم والحصول على المراد منهم مقابل عدم فضحهم ونشر صورهم.وقال المحقق الخاص، عيراد تمير، الذي يعمل على محاربة مثل هذه الأساليب: "تم تسجيل حالات أرسل فيها أشخاص مع سوابق جنائية فتيات لأصحاب مصالح تجارية قانونية، وذلك من أجل الإيقاع بهم، وبالتالي السيطرة على مصالحهم".وأضاف "هناك حالات قامت فيها نساء متزوجات يُردن الطلاق بإرسال فتيات إغراء إلى أزواجهن للإيقاع بهم، وبالتالي الحصول على أكبر نسبة ممكنة من التعويضات ومن ممتلكات الأزواج بعد وقوع الطلاق والانفصال، ورغم أن تشغيل فتيات إغراء هو أمر غير قانوني فإن هذه المهنة آخذة بالنمو".

وتحدث فتى إغراء من منطقة تل أبيب عن تجربته في التودد إلى نساء مسؤولات من أجل تحقيق طلبات مشغّليه، قائلاً :"أنا لا أبيع جسدي مقابل المال، وكل ما أقوم به هو تحصيل معلومات شخصية أو معلومات حول العمل من الزبونة التي تستهدفها المهمة، ولست مضطراً دائماً لإقامة علاقات جنسية معها من أجل تحقيق أهداف المهمة، ولكن أحياناً هذا يحدث ويجب أن أتماشى معه، ليس هناك خيار آخر، هذا عملي".



وأضاف أن من أصعب المهمات التي تم تكليفه بها جمع معلومات من سيدة مسؤولة في شركة كبيرة، وذلك بعد أن كانت قد اختلفت مع أحد الموظفين الكبار في الشركة التي يعملان بها، والذي انتقل للعمل بعد الخلاف في شركة أخرى، وأراد تعقب تحركات ومخططات تلك السيدة المسؤولة، وأن يعرف مخططات الشركة وكل ما يدور في غرفها المغلقة، ليس على صعيد الأمور المهنية فحسب، ولكن حتى ما يدور من حديث ونميمة بين المسؤولين والموظفين، وكان الهدف المعلن من ذلك تصفية الشركة بشكل نهائي.



وقال إنه شخص يعيش بلا إحساس، لأن عمله يتطلب منه ضبط مشاعره وإحكام السيطرة عليها.



من جانبها، تحدثت فتاة إغراء تعمل في هذه المهنة منذ عشر سنوات، عن أهمية التحلي بشخصية مميزة، وأهمية العناية بشكل الجسد والقوام وباللباس والأناقة والابتسامة التي لا يمكن مقاومتها.



وأوضحت أنها بدأت عملها هذا بالصدفة عن طريق مكتب للتحقيقات الخاصة، والذي وافق على تشغيلها بعد أن قام من جهته باختبار مدى ملاءمتها للمهمات المطلوبة منها، وكانت مهمتها الأولى تحصيل معلومات عن محاسب إحدى الشركات الكبيرة، وذلك بطلب من مدير عام المؤسسة الذي أراد معرفة إن كان المحاسب يسرق من أموال الشركة.



وقالت الفتاة "علمت أنه (المحاسب) زير نساء، ومن هنا عرفت كيف أبدأ معه"، حيث تمكنت في نهاية الأمر من تسجيل اعترافات المحاسب بسرقته مبالغ طائلة، وذلك من خلال طرق تحايل بها على الشركة، وفي نهاية المهمة تم فصل المحاسب من عمله، فيما تلقت هي مبلغاً كبيراً لقاء إنجاز مهمتها.

الطلب على الفتيات أكبر

ويعتبر استخدام فتيان الإغراء أقل انتشاراً من استخدام الفتيات، وذلك لأن معظم المسؤولين في المؤسسات والشركات في إسرائيل هم من الرجال، الأمر الذي يزيد الطلب تلقائياً على اللجوء للفتيات.



ويقوم فتيان وفتيات الإغراء بدراسة جميع تفاصيل الشخصية التي تستهدفها مهماتهم، بما في ذلك ما تحب وما تكره، والأماكن التي تقضي فيها أوقاتها، وحتى تفاصيل اللباس والطعام والشراب والزواج والعزوبية، وتفاصيل تقتحم حياة الشخصية في العمق.



كذلك فإنهم يتغلبون على الخوف، ويحسنون أدوارهم، ويتلقون في أحيان كثيرة تدريبات وتوجيهات خاصة عندما يكون الذي أرسلهم مكتب تحقيقات خاصة، ويحذرون جداً من عدم إثارة الشبهات حولهم، ومع هذا كانت هناك حالات تم كشفها واعتقل على إثرها فتيان وفتيات الإغراء من قبل الشرطة.