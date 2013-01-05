قط يزور قبر صاحبه كل يوم منذ وفاته آخر تحديث: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: توسكانا - فرانس برس

أعجب سكان مدينة مارليانا في منطقة توسكانا (وسط إيطاليا) بالهر تولدو الذي يجلب الهدايا كل يوم إلى قبر صاحبه الذي توفي منذ أكثر من سنة.







وتولدو هو قط رمادي في سنته الثالثة حضر مراسم دفن رنزو إيوزيلي في أيلول/سبتمبر 2011، واعتاد منذ ذلك الحين زيارة المقبرة.







وأخبرت أدا أرملة رنزو إيوزيلي أن "تولدو يجلب معه الغصينات والأوراق والأكواب البلاستيكية ".







وتابعت قائلة "يأتي معي أحيانا، لكنه يذهب أيضا بمفرده أحيانا أخرى. وسكان المدينة جميعهم باتوا يعرفونه".







وختمت الأرملة "كان يحب زوجي كثيرا ويتبعه أينما ذهب".